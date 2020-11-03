Полиция Томской области нашла участников драки в «закрытом городе», в которой пострадал мужчина

Участники драки в городе Северске найдены полицией Фото: из открытых источников

Как сообщила пресс-служба УМВД по Томской области, 30 октября этого года около 22 часов 40 минут в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск поступило сообщение о том, что возле магазина по улице Калинина на земле лежит мужчина.

На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

В ходе проверки установлено, что возле указанного магазина произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1991 года рождения получил телесные повреждения, степень тяжести которых в настоящее время устанавливается.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий личности участников конфликта установлены.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством.