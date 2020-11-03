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В Томской области сотрудники социальной службы доставляют все необходимое тысячам одиноких жителей

Соцработники привозят продукты и лекарства на дом подопечным
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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В Томской области сотни соцработников обслуживают на дому тысячи одиноких стариков

В Томской области сотни соцработников обслуживают на дому тысячи одиноких стариков

Фото: из открытых источников

В Томской области в период ограничений из-за коронавируса для 3960 одиноких пенсионеров и инвалидов социальные работники доставляют на дом продукты, предметы первой необходимости и лекарства, информирует портал администрации региона.

Как сообщила замначальника департамента социальной защиты населения Ирина Костырева, доставка организована во всех районах области, но особенно она востребована у жителей Томска, Северска, Томского, Шегарского и Кожевниковского районов.

Соцработники приобретают товары за счет средств получателя, а доставляют их в квартиру бесплатно. Количество таких доставок зависит от потребностей одинокого человека и корректируется ежедневно. Все услуги предоставляются с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Всего социальные услуги на дому получает более 4,5 тысячи жителей региона, помощь им оказывают более 400 социальных работников (в среднем один сотрудник помогает 11 одиноким пенсионерам и инвалидам).