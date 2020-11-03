Российский президент встретился с финалистами конкурса «Большая перемена»

В разговоре со школьниками президент назвал добровольчество очень важным направлением. Фото: из открытых источников

Вчера, 2 ноября, президент РФ Владимир Путин встретился по видеосвязи с финалистами конкурса «Большая перемена», сообщает ТАСС

– Именно в характере народов нашей страны – русского народа, всех народов нашей страны, представителей всех конфессий – прямо генетически заложена поддержка ближнего, помощь тем, кто нуждается в ней. Это абсолютно, что называется, медицинский факт, – в частности, сказал глава государства.

В разговоре со школьниками Путин назвал добровольчество и волонтерство очень важным направлением. Он поблагодарил школьников, занимающихся волонтерством, и их наставников, подчеркнув, что они своим духом подвижничества заряжают других людей. «Быть добрым человеком – это талант, – отметил президент. – И очень важно поддержать этот талант в каждом человеке».

Также глава государства прокомментировал намерение одной из участниц конкурса «Большая перемена» в будущем стать педагогом в младших классах или воспитателем в детском саду. По его словам, это очень интересное и очень сложное дело. Владимир Путин рассказал, например, что в дзюдо, которым он занимается всю жизнь, практически во всех странах практикуется правило: чем младше спортсмен, тем более опытный наставник должен с ним работать.

Глава государства подчеркнул, что при работе с детьми закладывается фундамент на всю их жизнь и от этого зависит будущее страны. «Это не пафосные пустые слова, так оно и есть на самом деле», – заключил Владимир Путин.

Добавим, что всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» может стать ежегодным: те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в будущем.