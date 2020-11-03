Шабашник из южного региона страны получил срок за то, что обокрал очень пожилую жительницу Томской области

"Легкие деньги" - реальный срок на зоне Фото: из открытых источников

Томский районный суд Томской области признал 49-летнего жителя Краснодарского края виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п.«а,в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража), сообщает сайт прокуратуры региона.

Установлено, что в июне 2020 года подсудимый, прибывший в Томск на временные заработки и занимавшийся продажей меда с доставкой на дом, приехал с напарником к очередной покупательнице, которой оказалась 84-летняя сельская жительница.

При расчете за мед подсудимый заметил место хранения хозяйских сбережений и, когда провожавшая продавцов пенсионерка отвлеклась на разговор с напарником, похитил у нее более 330 тыс. рублей, которые престарелая женщина копила более 10 лет.

За содеянное суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Обжаловав приговор, осужденный заявил о его суровости.

Однако прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры области с учетом повышенной степени общественной опасности преступления опроверг доводы апелляционной жалобы, убедив судебную коллегию в законности приговора.

Приговор вступил в законную силу, осужденный приступил к отбытию наказания.