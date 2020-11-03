Глава государства: конкурс для школьников «Большая перемена» должен стать ежегодным

Фото: © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС Фото: из открытых источников

Президент России Владимир Путин считает, что всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена» должен стать ежегодным. «Те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, смогут вновь попробовать свои силы в конкурсе в будущем. Обязательно будем продолжать эту работу», – заявил глава государства во время встречи с финалистами в режиме видеоконференции в понедельник.

– Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие, динамичное развитие всей России, – цитирует ТАСС слова Путина. – Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни. Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель, и, убежден, она объединяет всех наших граждан.

По мнению главы государства, название конкурса образное: «В нем и жизнь, и школа, время дружбы, новых знаний, открытий, и оно отражает грандиозные общественные, технологические изменения, в полном смысле большие перемены, которые сейчас происходят в мире».

– Чтобы быть лидерами в бурном, сложном ХХI веке, надо создавать лучшие возможности для самореализации человека, раскрыть талант, природный дар, который в каждом человеке заложен, помочь найти свой путь в жизни. От этого зависит будущее России, ее успехи и достижения, – уверен Путин. Поэтому он считает важным проведение конкурса «Большая перемена», во время которого школьники могут продемонстрировать свои способности.

Глава государства напомнил, что победители конкурса получают по миллиону рублей и имеют возможность поступить в лучшие вузы страны. Награды получат и лучшие ученики средних классов, и финалисты, не будут забыты и педагоги.

Особо президент выделил проекты участников, касающиеся добровольчества и волонтерства. Он также заметил, что благодаря конкурсу у молодежи появилась еще одна площадка для самореализации вне зависимости от места жительства и возможностей родителей.

Как подчеркнул Владимир Путин, главная победа участников конкурса в том, что «они смогли побороть сомнения, сделать важный шаг навстречу мечте, доказали, что можно многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и трудолюбию».