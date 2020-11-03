Томская филармония получит 50 млн рублей к юбилею

Томская филармония обновит сцену Большого концертного зала и закупит новые инструменты на 50 млн рублей. Фото: из открытых источников

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на встрече с Михаилом Грановским, художественным руководителем и главным дирижером Томского Академического симфонического оркестра, выделил Томской филармонии 50 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что выделенные средства пойдут на обновление сцены и новые музыкальные инструменты в связи с предстоящим 75-летием Томской областной государственной филармонии и Томского Академического симфонического оркестра.

«Считаю, что в юбилейный год наш симфонический оркестр должен дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Но главное – отметить 75 лет вместе с жителями нашего региона, в Томске и в нашей глубинке. Мы возродили гастроли оркестра в районах нашей области и обязательно продолжим их в юбилейный год. Надеюсь, эпидситуация в новом году позволит нам воплотить в жизнь все творческие планы», – цитирует пресс-служба главу региона.

Также глава региона обсудил с маэстро Грановским юбилейные концерты, в которых, помимо Томского симфонического, планируют принять участие музыканты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и всемирно известный пианист Денис Мацуев.