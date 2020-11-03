Коронавирус в Томске: + 187 новых случаев заражения

В Томской области за последние сутки 187 новых случаев заболевания COVID-19 Фото: из открытых источников

Сегодня, 3 ноября, в Томской области выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 12 943 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 18 648 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 4 421 случай (23,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни; 355 пациентов за сутки скончались, 15 331 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 673 686 человек, 28 828 скончались, 1 251 364 человека выздоровели.