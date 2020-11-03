В городе Асино Томской области появился новый цифровой мамограф за 15 млн рублей

Фото: из открытых источников

Медицинское оборудование для рентгенографического обследования молочной железы стоимостью 15,2 млн рублей, поступило в Асиновскую больницу. Мамограф куплен за счет средств областного бюджета, - сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что новый аппарат заменит прежнее пленочное оборудование в районной больнице Асино.

«Около 5 тысяч жительниц Асиновского района ежегодно смогут проходить обследование на новом маммографе. Для дополнительной консультации снимки мы сможем передавать специалистам медучреждений Томска или в другой регион. Данные будут вноситься в систему хранения цифровых изображений, а значит, врач получит возможность в динамике следить за состоянием пациенток», — сказал Артем Левшин, главный врач Асиновской районной больницы.

Цифровая маммография позволяет получить максимальный объем информации при минимальной лучевой нагрузке, обеспечивает точную диагностику и выявление ранних стадий онкологии.