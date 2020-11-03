Томичи смогут скорректировать схему обращения с отходами в регионе до 9 ноября

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Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области продолжает принимать предложения по корректировке территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами, - сообщает администрация региона.

Общественное обсуждение документа идет с 21 октября и продлится до 23 ноября 2020 года. Принять в нем участие приглашаются все заинтересованные жители региона и органы власти, региональные операторы, и компании.

Проект террсхемы предусматривает оптимизацию потоков твердых коммунальных отходов (ТКО) за счет создания новых объектов обработки и утилизации, минимизацию процесса захоронения отходов на полигонах и сокращение зон деятельности региональных операторов с восьми до двух.

Замечания в документ принимаются до 9 ноября (не позднее, чем за 15 дней до дня окончания срока обсуждения) по адресу: 634041, Томск, пр. Кирова, 14 и по почте: sec@green.tsu.ru в письменном виде (или на электронном носителе). До 23 ноября эксперты проанализируют поступившие инициативы и примут решение о целесообразности их внесения в проект.