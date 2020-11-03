Соломатина: респираторный госпиталь планируется открыть в Северном Парке на левобережье Томи

Первая частная больница для пациентов с COVID-19 откроется ориентировочно 15 ноября. Фото: из открытых источников

В микрорайоне Северный Парк (Заречное поселение Томского района) откроется респираторный госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в своих социальных сетях рассказала депутат Государственной Думы РФ от Томской области Татьяна Соломатина.

– Готовится к открытию респираторныи госпиталь в Северном Парке. Новое современное здание через пару недель будет готово принять первых пациентов. Заканчивается оснащение палат мебелью и медицинским оборудованием, ведется работа с поставщиками по приобретению и поставке лекарственных препаратов, – написала Т. Соломатина на своей странице в Instagram.

Открытие многопрофильнои поликлиники в микрорайоне пока откладывается: по словам депутата, «сейчас главная задача – помочь региону и томичам в борьбе с эпидемиеи ».

Как сообщило сегодня РИА Томск со ссылкой на Соломатину, первая частная больница для пациентов с COVID-19 откроется в микрорайоне Северный Парк ориентировочно 15 ноября. Госпиталь рассчитан на 87 коек, лечение пациентов будет оплачиваться из регионального фонда ОМС. В медучреждении будет установлен рентген-аппарат, сейчас решается вопрос о покупке аппарата компьютерной томографии и поставках лекарственных препаратов.

Напомним, ранее сообщалось, что новый медицинский центр на левобережье Томи планирует открыть МО «Здоровье». Ожидалось, что в медучреждении будет работать современная поликлиника, проводиться реабилитация для пациентов после операции; услуги будут оказываться как платно, так и по системе ОМС.

По данным информационно-аналитической системы «ПАРК-Интерфакс», ООО «Здоровье» было зарегистрировано в Томске в 2003 году; занимается больничной деятельностью. Компания на 100% принадлежит Татьяне Соломатиной. С 2016 года доверительным управляющим общества является Екатерина Фельзингер.