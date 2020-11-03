Как томичам в пандемию освидетельствовать нетрудоспособность

До 1 марта 2021 года будет действовать заочный порядок освидетельствования пострадавших на производстве и определения у них степени утраты трудоспособности. Фото: Из открытых источников

До 1 марта 2021 года будет действовать заочный порядок освидетельствования пострадавших на производстве и определения у них степени утраты трудоспособности.

Как сообщили в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Томской области (МСЭ), установление степени нетрудоспособности из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания будет проводиться по документам, которые предоставит медицинское учреждение.

- Тем гражданам, у кого срок переосвидетельствования наступает со 2 октября 2020 года по 1 марта 2021 года включительно, автоматически на шесть месяцев продляется ранее установленная степень потери трудоспособности, - отметил Вячеслав Перминов, руководитель Главного бюро МСЭ по Томской области.

Он добавил, что на полгода продляется и программа реабилитации пострадавших вместе с ранее рекомендованными мероприятиями, включая обеспечение техническими средствами для восстановления утраченного здоровья.

Вячеслав Перминов также напомнил о том, что в регионе действует «горячая линия» областного бюро МСЭ. Задать интересующие вопросы можно в рабочие дни по телефону (3822) 401-600, с 8.30 до 17 часов.