В Томской области дроны за полчаса доставили медицинские грузы из Колпашева в Чажемто в тестовом режиме

Дрон может вдвое сократить сообщение между Колпашево и Чажемто: перелет занимает 30 минут вместо полутора часов. Фото: Из открытых источников

Беспилотные летательные аппараты успешно доставили условный медицинский груз из Колпашева в Чажемто в рамках тестовых демонстрационных полетов. Эксперимент проведен в рамках проекта «Тайга» по созданию опытного района применения беспилотных авиасистем. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Федеральный проект «Тайга» стартовал в 2018 году. Тогда губернатор Сергей Жвачкин, представители коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Фонда перспективных исследований подписали дорожную карту проекта до 2023 года. Проект организации опытного района применения беспилотных авиационных систем на территории Томской области реализуется совместно с ассоциацией «Аэронет». С 2019 года к работе подключилась компания «Аэромакс», которая провела тестирование дронов.

- С 2021 года в регионе будет действовать экспериментальный правовой режим, он позволит продолжать тестировать доставку грузов беспилотниками. Совместно с Минэкономразвития мы готовим соответствующую программу, - отметил Андрей Антонов, заместитель губернатора по экономике. - Необходимо создать правовую базу и обеспечить сервис перевозок на регулярной основе в системном режиме.

Для эксперимента специалисты подготовили специальный медицинский термоконтейнер массой 7 кг. Он обладает высоким уровнем ударопрочности и влагозащиты. В нем обеспечивается особый микроклимат (от +2 до -20°С) для перевозки вакцин, сывороток, термолабильных лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов.

Беспилотник преодолел расстояние из Колпашева в Чажемто, а затем обратно вдвое быстрее, чем наземный транспорт: за 30 минут они долетели в одну сторону, тогда как на автотранспорте и пароме путь занял бы полтора часа (для сравнения: расстояние Колпашево - Чажемто по трассе составляет 43 км, по прямой - 28 км). В ходе полета данные о маршруте онлайн передавались в систему управления беспилотником, благодаря чему можно было четко отследить сохранность груза.