Таки да, дождались: сибирякам выдают кредиты на любые цели всего под 10% годовых

Фото предоставлено Банком «Левобережный» (ПАО).

Успейте воспользоваться уникальной возможностью и получить потребительский кредит в Банке «Левобережный» по ставке 10% годовых на весь срок кредитования. Деньги можно использовать на все, о чем мечтаете и что давно хотите купить.

Под 10% годовых выдается до 300 тысяч рублей на срок до 5 лет. Для оформления вам нужно предъявить только паспорт и СНИЛС*.

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Потребительский кредит от Банка "Левобережный - уникальная возможность приобрести то, о чем давно мечталось. Фото предоставлено Банком "Левобережный" (ПАО).

Возьмите кредит на непредвиденные расходы, необходимые или долгожданные покупки, оплату обучения или лечения. Вопросы можно задать в единой справочной службе Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

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