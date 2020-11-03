Билеты на плацкарт в поездах дальнего следования подешевели

Плацкартные места в поездах дальнего следования будут стоить меньше до 24 декабря. Фото: Из открытых источников

По 24 декабря пассажиры поездов дальнего следования, которые формируются «Федеральной пассажирской компанией», могут купить билеты в плацкартные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 40 %, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

- Предложение действует на верхние места (34, 36), а также верхние боковые места (с 38 по 54). Оформить билеты со скидкой можно не позднее, чем за три дня включительно до даты отправления поезда, - уточнили в ведомстве. – Акция не распространяется на покупку билетов по детскому тарифу и тарифу для организованных групп. Более подробная информация доступна на официальном сайте РЖД в разделе «Тарифы и акции».