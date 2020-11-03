Москва услышала SOS томичей из «фильтра» МСЧ-2

В медсанчасти №2 Томска объем поступивших в конце октября пациентов превысил количество коек в приемном покое, но всем пациентам, по словам специалистов, была оказана помощь. Фото: Из открытых источников

Росздравнадзор откликнулся на ситуацию в респираторном госпитале МСЧ-2 Томска, где большой наплыв пациентов с признаками коронавирусной инфекции перекрыл на днях количество койко-мест в приемном покое. Вчера пресс-служба министерства распространила информацию о проверках, которые запланированы в медицинском учреждении.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Томской области проведет проверку ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2», где, по сообщениям СМИ, пациенты с коронавирусной инфекцией лежат в коридорах», - информировал Росздравнадзор.

Напомним, на днях томичи разместили в соцсетях фотографии и видеозаписи из фильтрационной зоны респираторного госпиталя на базе МСЧ №2, на которых пациенты в состояниях разной степени тяжести ждут в коридоре результатов тестирования на COVID-19 много часов. Проблему перегрузки "фильтра" признали власти региона. По сведениям облздрава, в выходные за госпитализацией обращалось по 90 - 95 человек в сутки, при этом мест в приемном покое МСЧ-2 только 80.

2 ноября облздрав принял решение разгрузить фильтрационную зону госпиталя, открыв два приемных покоя для пациентов скорой помощи с подтвержденным диагнозом COVID-19 в больнице скорой медицинской помощи и в больнице Томского района. В МСЧ-2 "фильтр" расширен до 150 мест.