В Томской области 380 участников Форума работающей молодежи выработали свои предложения

Работающая молодежь поделилась с обществом своими идеями Фото: из открытых источников

Завершившийся в Томской области Форум работающей молодежи был приурочен сразу к двум датам – 80-летию системы профессионального образования в России и Году рабочих профессий в регионе.

На площадках семи колледжей форум собрал более 230 очных участников, еще более 150 подключились к его программе дистанционно, сообщает портал администрации Томской области.

Работа экспертов велась из трех специально оборудованных студий Центра опережающей профессиональной подготовки. Спикерами выступили сотрудники ведущих томских и российских компаний и организаций – союза «Молодые профессионалы» (Москва»), «СИБУР Холдинга» (Москва), «Томскнефтехима», Сибирского химического комбината, «Монолитстроя», «Сибагро», а также представители малого и среднего бизнеса.

Программа форума включала в себя работу по трем направлениям и участники каждого из них выработали собственные решения. Так, в рамках направления «Профессиональный рост и мастерство» делегаты решили создать совместные учебно-производственные (тренировочные) полигоны, а по направлению «Молодежные объединения и социально-значимая деятельность сотрудников» – короткие программы обучения малому бизнесу и сообщества работающей молодежи на предприятиях.

Сформированные результаты работы площадок форума будут включены в карты эффектов в виде «Атласа эффективных практик региона».