В ближайшие несколько дней в сквере в центре Томска появятся изображения героев сказок Пушкина

Пушкинский сквер после реконструкции станет настоящей жемчужиной Томска Фото: из открытых источников

Проект реконструкции Пушкинского сквера стоимостью 9, 5 млн рублей предполагал модернизацию пешеходного пространства, системы освещения, расширение зеленой зоны, установку качелей и садовых диванов. Украшением пространства станут декоративные плитки с изображением героев сказок Поэта, сообщает сайт мэрии Томска.

Согласно муниципальному контракту объект должен быть сдан к 15 октября. Подрядчик администрации – УФСИН – строительно-монтажные работы выполнил в срок. Однако плитку с латунными элементами изготовлял его субподрядчик – Сибирский центр дизайна, который и превысил сроки, не передав материалы вовремя.

Тротуарные плитки с латунными вставками, изображающими белку, золотую рыбку, плывущую по волнам бочку и др. будут вмонтированы в дорожки до конца недели.

– Контракты на выполнение работ по благоустройству общественных пространств и ремонту дорог Томска в рамках национальных проектов были заключены задолго до начала сезона. Это позволяло подрядчикам своевременно познакомиться с проектами, укомплектовать бригады, обновить технику, приобрети материалы и пр. Тротуарная плитка, которую произвели в Томске, с декоративными латунными элементами, опять же, нанесенными томскими специалистами, такой же материл, который должен быть использован при благоустройстве. Ничего не мешало изготовить ее заранее, чтобы томичи и гости города до зимы успели полюбоваться на преобразившийся сквер. Теперь мы, по условиям муниципального контракта, будем рассматривать вопрос о привлечении нашего подрядчика к ответственности за превышение срока работы, – отметил заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус.

Пушкинский сквер стал одним из объектов, благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда». За преображение этого общественного пространства в 2020 году в ходе рейтингового отбора проголосовали 16 878 томичей (всего в рейтинговом голосовании приняли участие 73 335 горожан). Дизайн-проект благоустройства прошел общественное обсуждение.

Здесь высадили саженцы розы морщинистой «Альба», ивы пурпурной «Нана», гибридной гейхеры, белого дерена, вейника остроцветкового, спиреи, ивы, хосты и других растений. В целом это общественное пространство украшено богатым разнообразием сортов. В течение четырех лет, согласно гарантийным обязательствам, подрядчик обязан обеспечивать хорошее состояние высаженных растений.