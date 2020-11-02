Томская область получит более 40 млн рублей на бесплатные лекарства для больных с COVID-19

Амбулаторные пациенты с COVID-19 могут с полным правом требовать выписки бесплатных рецептов. Фото: из открытых источников

Правительство РФ выделило Томской области более 40 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал 29 октября 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин.

– Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача, – говорится в сообщении на правительственном сайте.

Деньги выделяются в качестве межбюджетного трансферта из резервного фонда Правительства России. Всего на эти цели субъекты Федерации получат более пяти миллиардов рублей. При этом среди регионов Сибирского федерального округа Томской области выделена самая маленькая сумма, не считая Горного Алтая и Республики Тыва.

Отмечается, что решение было озвучено на заседании Правительства 29 октября. Михаил Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств.

Напомним, что 31 октября было подписано распоряжение о выделении федерального финансирования на оснащение необходимым оборудованием лабораторий медучреждений, которые тестируют граждан на COVID-19. Для нашего региона сумма трансферта составила 15,7 млн рублей.