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«Вода online»: студент томского вуза стал лучшим во всероссийском экоквесте

Главной темой конкурса стала вода как важнейший ресурс
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Вода сегодня является важнейшим ресурсом для человечества

Вода сегодня является важнейшим ресурсом для человечества

Фото: из открытых источников

Студент Инженерной школы энергетики Томского политехнического университета Алексей Десятов стал победителем всероссийского экоквеста «Вода online», организованного Росводресурсами при поддержке Минприроды России. В нем приняли участие больше 35 тысяч человек, из них 20 тысяч студентов, сообщает сайт вуза.

– Тема экологического благополучия водоемов сегодня находится на острие информационного пространства, и мы отчетливо видим, насколько живо на нее откликается молодежь. Вода – самый важный ресурс для каждого из нас – испытывает огромную нагрузку, которая связана с деятельностью человека. Изучая этот вопрос, участники конкурса убедились, как важно беречь одно из наших национальных преимуществ, – рассказал директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин.

Квест состоял из пяти этапов: подготовки презентационного материала на тему развития экологического волонтерства в учебном заведении, видеоролика с рассуждением на тему «Вода дороже нефти», эссе «Как воспитать у населения культуру бережного отношения к воде?», а также исследования водного объекта и социологического исследования водосберегающей инновации и результатов ее работы.

За каждым заданием был закреплен куратор из числа финалистов предыдущего Всероссийского юниорского водного конкурса. Они стали полноценными членами жюри, которые также выставляли свои оценки всем участникам.

– Благодаря таким конкурсам все больше людей на земле будут вовлечены в волонтерское движение и начнут заботиться об окружающем мире. Считаю, что важно быть осведомленным о состоянии окружающей среды, – уверен Алексей Десятов.

Победители и призеры квеста получили ценные подарки: поездку на Всероссийский юниорский водный форум, сертификаты на обучение в центре онлайн-образования «Нетология», экшн-камеры, часы Apple Watch, а также сувенирную продукцию с символикой Росводресурсов.

Образование