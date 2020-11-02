Томичи смогут выбрать лучшего участкового России

Жители Томска отдадут голоса за лучшего народного участкового России Фото: из открытых источников

Финальный этап X Всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал 1 ноября в МВД России. До 10 ноября каждый пользователь интернета, воспользовавшись своим аккаунтом в социальных сетях, сможет проголосовать за одного из кандидатов на звание лучшего участкового России на портале «Комсомольская правда».

Сегодня более 44 тысяч сотрудников полиции служат участковыми. Однако, только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации примет участие в финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан – результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

Внимание, читатели:

Голоса не принимаются: с IP-адресов, закрепленных за открытыми proxy-серверами, с одной учетной записи более одного раза в течение всего периода голосования, с учетных записей Mail.ru и Yandex (и всех их серверов, таких как inbox.ru, list.ru и пр.), в связи с простотой роботизирования учетных записей с целью накруток.

Все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12.00 и 17.00 по московскому времени.

Организатор оставляет за собой право провести технический аудит протоколов голосований и удалить голоса, которые будут считаться накрученными.

Условия голосования:

Если вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу, рейтинг обновляется два раза в день - в 12:00 и 17:00 по московскому времени.

Уважаемые читатели, вы можете проголосовать всего один раз, но сразу за нескольких участников нашего конкурса. Будьте внимательны.