Каратисты из Томска вернулись с победой со Всероссийского Кубка в Новосибирске

Юные каратисты из Томска привезли медали со Всероссийских соревнований. Фото: из открытых источников

Крупнейшие Всероссийские соревнования по каратэ Кубок маршала А.И. Покрышкина завершились 1 ноября 2020 года в Новосибирске. В турнире приняли участие спортсмены из 60 регионов страны, - сообщает региональная пресс-служба.

Уточняется, что в этом году соревнования провели без зрителей.

Лидеры турнира определялись в трех видах программы: ката (техника), кумитэ (спарринги) и ката-группа. За звания лучших сразились спортсмены из 60 регионов страны. Воспитанники томской детско-юношеской спортивной школы единоборств завоевали бронзовые, серебряные и золотые медали.

Бронзовые медали взяли спортсменки Анна Скворцова, Алина Ефимова и Тамила Насибова. Их тренировал Руслан Апаев.

Серебряным призером стал Геннадий Гайлюс, подтвердив спортивное звание кандидата в мастера спорта. Тренер Вячеслав Михня.

А победителем турнира стала Настасья Соломенникова, неоднократный призер Всероссийских соревнований. Настасья занимается каратэ под руководством тренера Александра Нестерука.