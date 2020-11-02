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Общество

Томича обвиняют во взятке сотрудникам Каргасокского лесничества на 900 тыс. рублей

Глава компании передавал деньги за подписание актов рекультивации земельных участков
Антонина ЛенскаяАнтонина Ленская
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Будут ли наказаны работники местного лесничества, прокуратура не уточняет.

Будут ли наказаны работники местного лесничества, прокуратура не уточняет.

Фото: из открытых источников

Прокуратура Каргасокского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя областного центра. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса РФ, то есть в даче взятки.

Уголовное дело возбуждено по материалам регионального Управления федеральной службы безопасности, уточняет пресс-служба областной прокуратуры. По версии следствия, с 2017 года по март 2020-го обвиняемый – руководитель частной организации – неоднократно передавал должностным лицам местного лесничества деньги за подписание актов рекультивации земельных участков на трех площадках нефтегазовых месторождений.

В действительности лесовосстановительные работы на этих участках не проводились либо их результаты не соответствовали утвержденным проектам. Общая сумма незаконно переданных денежных средств составила 900 тыс. рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Каргасокский районный суд Томской области. Какие меры будут приняты в отношении сотрудников местного лесничества, надзорное ведомство не уточняет.