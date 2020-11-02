80 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

За прошедшие стки 80 томичей "победили" корону Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 80 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 8 394, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших у 51-го человека инфекция протекает бессимптомно, у 117-ти есть признаки ОРВИ, у 21-го диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, на текущий момент свободно 38,7 % мест. В обсерваторах под Томском находятся 71 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 1,00.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 1 декабря 2020 года включительно.

Областной оперативный штаб напоминает: в целях недопущения роста заболеваемости и повторного введения ограничений необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, в том числе, обязательно использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, в транспорте, торговых центрах и так далее, проводить регулярную дезинфекцию помещений, при первых признаках заболевания оставаться дома и вызывать врача.

Памятка для тех, кто находится на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 189 новых случаев заболевания. Всего в регионе за время пандемии от новой коронавирусной инфекции скончалось 125 человек.