Коронавирус в Томске: + 189 новых случаев заражения

В Томской области зафиксировано 189 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекцией. Фото: из открытых источников

Сегодня, 2 ноября в Томской области выявлено 189 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 12 756 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 18 257 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 238 пациентов скончались, 10 360 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 655 038 человек, 28 473 скончались, 1 236 033 выздоровели.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции в Томской области продлен до 1 декабря 2020 года.