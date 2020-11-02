За прошедшую неделю 46 жителей Томской области "попались на удочку" мошенников

На прошлой неделе 46 томичей стали жертвами мошенников Фото: из открытых источников

На прошлой неделе в Томской области обманули 46 жителей региона в возрасте от 18 до 72 лет. В общей сложности они перевели мошенникам более 4 миллионов 200 тысяч рублей, - сообщает администрация региона.

Уточняется, что наиболее распространённым способом обмана становится телефонный звонок мошенника, который представляется работником банка и предупреждает о якобы несанкционированной попытке или списании денежных средств, оформлении третьими лицами кредита на имя жертвы или совершения подозрительных операций по счетам.

После предупреждения мошенники, якобы для сохранения финансов, или же отмены подозрительных операций, убеждают жертву сообщить им или «роботу» реквизиты банковских карт или защитный код на оборотной стороне карты. Также злоумышленники предлагают людям установить на телефон программу безопасности, и, получив доступ к мобильному банку на телефоне жертвы, похищают денежные средства.

УМВД России сообщает, что за прошедшую неделю мошенники обманули таким образом 20 жителей региона.

Другой схемой обмана остается купля–продажа товаров через популярные торговые площадки в интернете, когда люди оплачивают покупки и не получают товар. Также люди при покупке или продажи имущества переходят по ссылкам, пришедших им от продавцов/покупателей, где указывают реквизиты своих банковских карт. Так за неделю обманули 18 жителей Томской области.

Не менее распространённым способом обмана стало мошенничество в социальных сетях, при котором, злоумышленник, получив доступ к странице пользователя, от его имени просит занять деньги, рассылая это сообщение всему списку «друзей». За прошедшую неделю двое жителей региона перевели деньги «другу».

УМВД России по Томской области предупреждает: