Выездной футбольный матч томского клуба закончился со счетом 1:1

"Томь" не порадовала своей игрой фанатов
Фото: из открытых источников
1 ноября футбольный клуб "Томь" сыграл вничью с "Чайкой". Игра прошла на выезде в селе Песчанокопское и завершилась со счетом — 1:1.
Хозяева поля открыли счет на 4 минуте матча. После прострела с левого фланга Артем Кулишев принял мяч во вратарской, развернулся и отправил его в сетку.
Однако на 59 минуте встречи томичи смогли отыграться. После подачи Дениса Давыдова с правого фланга Максим Дмитриев головой отправил мяч в ворота. В итоге матч закончился ничьей.
В активе «Томи» стало 11 очков, и она находится на последнем месте.
Следующий матч «Томь» проведет 7 ноября на домашнем поле, где встретится с ФК «Оренбург». Игра начнется на стадионе «Труд» в 15.00.