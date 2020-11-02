Выездной футбольный матч томского клуба закончился со счетом 1:1

"Томь" не порадовала своей игрой фанатов Фото: из открытых источников

1 ноября футбольный клуб "Томь" сыграл вничью с "Чайкой". Игра прошла на выезде в селе Песчанокопское и завершилась со счетом — 1:1.

Хозяева поля открыли счет на 4 минуте матча. После прострела с левого фланга Артем Кулишев принял мяч во вратарской, развернулся и отправил его в сетку.

Однако на 59 минуте встречи томичи смогли отыграться. После подачи Дениса Давыдова с правого фланга Максим Дмитриев головой отправил мяч в ворота. В итоге матч закончился ничьей.

В активе «Томи» стало 11 очков, и она находится на последнем месте.

Следующий матч «Томь» проведет 7 ноября на домашнем поле, где встретится с ФК «Оренбург». Игра начнется на стадионе «Труд» в 15.00.