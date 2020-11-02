В Томске на борьбу со снегом в выходные было выведено 124 единицы спецтехники

Снег с утра в Томске убирают дворники и коммунальная спецтехника. Фото предоставлено пресс-службой городской администрации.

В пятницу, субботу и воскресенье в механизированном содержании улиц было задействовано 124 единицы спецтехники. Коммунальные службы очищали дороги, тротуары и общественные пространства от снега, прометали магистрали, проводили выборочную посыпку противогололедной смесью проезжей части и пешеходных зон. Всего с начала сезона на полигон доставили 321 тонну снега. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне механизированные звенья очищали Новособорную площадь, участки ул. Советской, Карташова, Герцена, Набережной реки Ушайки, Нахимова, пр. Ленина, Фрунзе, пер. Пионерский, ул. Батенькова.

Как уточнили в городской администрации, в понедельник коммунальная техника и 130 дворников продолжают работать на участках улиц 1 и 2 категорий. Они собирают и вывозят скопившийся мусор, в том числе выставленный на обочины в мешках, наводят порядок в парках и скверах, очищают остановочные павильоны. За выходные на полигон было вывезено почти 80 кубометров мусора.

- В случае ухудшения погоды – понижения температуры или снегопада - будет задействована плужно-щеточная и пескоразбрасывающая техника, которая сегодня на круглосуточном дежурстве, - добавили специалисты.