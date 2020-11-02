Больничные для работающих томичей в возрасте 65+ продлены со 2 ноября до конца месяца

Работодатели обязаны оформлять листки нетрудоспособности томичам в возрасте 65 лет и старше отдельно за каждый период. Фото: Из открытых источников

- Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут уйти на больничный по карантину в связи с новой коронавирусной инфекцией со 2 по 15 ноября и с 16 по 29 ноября. Это предусмотрено распоряжением администрации Томской области от 30.10.2020 г. 701-ра, - сообщили в пресс-службе Томского регионального фонда социального страхования. - Порядок оформления и оплаты таких больничных остался прежним: работник обращается к своему работодателю дистанционно (по телефону, мессенджеру, электронной почте), а работодатель подает сведения на сотрудника в отделение Фонда социального страхования РФ (ФСС). Больничные оформляются в виде электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН). Региональное отделение ФСС выплачивает пособие по временной нетрудоспособности единовременно и в полном объеме в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного.

В ведомстве уточнили: если труженик 65 лет и старше переведен на дистанционный режим работы, или находится в ежегодном оплачиваемом отпуске, на больничном по другому основанию (заболевание, травма), то больничный по карантину ему не оформляется. Реестры сведений для оформления данных больничных 65+ на период с 16 по 29 ноября следует направлять не ранее 16 ноября.

Получить подробную информацию можно по телефонам: 8 (3822) 60-84-70 – «горячая линия» Томского регионального отделения ФСС (понедельник - четверг, с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов); 8-800-302-7549 (круглосуточно) – единая «горячая линия» ФСС по вопросам оформления электронных больничных при карантине по коронавирусу.