Из томских аптек шаговой доступности исчезают лекарства, которые пожилым людям нужны постоянно

Региональный омбудсмен по правам человека вместе с коллегами приняла участие в "прямой линии" для томских пенсионеров по обеспечению льготными лекарствами. Фото: Из открытых источников

На минувшей неделе прошла «прямая линия» по льготному лекарственному обеспечению пенсионеров, в которой участвовали Елена Карташова, уполномоченный по правам человека в Томской области, Александр Сикора, начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния управления Минюста России по Томской области, адвокат Ольга Шальнева.

- На телефоны «прямой линии» поступило 14 звонков из Томска, Северска, муниципальных образований Томского района, - отметили в аппарате регионального омбудсмена по правам человека. - Несколько человек жаловались на трудности с получением рецептов на льготные препараты, так как сейчас, во время пандемии коронавирусной инфекции, невозможно побывать на приеме у специалистов. Трое пенсионеров просили помочь им приобрести лекарства, которые они постоянно должны принимать (сейчас нужных препаратов, со слов звонивших, нет в большинстве аптек).

Организаторы телефонной «прямой линии» уточнили, что 4 устных обращения приняты к рассмотрению: пожилым томичам будет оказано содействие аппаратом омбудсмена по правам человека. Еще четверым заявителям волонтеры помогут в приобретении и доставке нужных препаратов на дом. Остальных позвонивших проконсультировали по интересующим их вопросам.