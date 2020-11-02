Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Наши права и льготы

Из томских аптек шаговой доступности исчезают лекарства, которые пожилым людям нужны постоянно

Об этом пенсионеры сообщили региональному уполномоченному по правам человека
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
КомментироватьОставить комментарий
Региональный омбудсмен по правам человека вместе с коллегами приняла участие в "прямой линии" для томских пенсионеров по обеспечению льготными лекарствами.

Региональный омбудсмен по правам человека вместе с коллегами приняла участие в "прямой линии" для томских пенсионеров по обеспечению льготными лекарствами.

Фото: Из открытых источников

На минувшей неделе прошла «прямая линия» по льготному лекарственному обеспечению пенсионеров, в которой участвовали Елена Карташова, уполномоченный по правам человека в Томской области, Александр Сикора, начальник отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния управления Минюста России по Томской области, адвокат Ольга Шальнева.

- На телефоны «прямой линии» поступило 14 звонков из Томска, Северска, муниципальных образований Томского района, - отметили в аппарате регионального омбудсмена по правам человека. - Несколько человек жаловались на трудности с получением рецептов на льготные препараты, так как сейчас, во время пандемии коронавирусной инфекции, невозможно побывать на приеме у специалистов. Трое пенсионеров просили помочь им приобрести лекарства, которые они постоянно должны принимать (сейчас нужных препаратов, со слов звонивших, нет в большинстве аптек).

Организаторы телефонной «прямой линии» уточнили, что 4 устных обращения приняты к рассмотрению: пожилым томичам будет оказано содействие аппаратом омбудсмена по правам человека. Еще четверым заявителям волонтеры помогут в приобретении и доставке нужных препаратов на дом. Остальных позвонивших проконсультировали по интересующим их вопросам.