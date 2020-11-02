Томскстат: за 9 месяцев оборот розничной торговли составил почти 129 млрд рублей

На розничных рынках и ярмарках в области продавалось всего 3,5% товаров. Фото: из открытых источников

На потребительском рынке Томской области за январь-сентябрь 2020 года оборот розничной торговли составил 128 727,2 млн руб., или 100,6%. В сентябре в структуре торгового оборота удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 47,9%, непродовольственных товаров – 52,1%.

Как сообщает Томскстат, оборот розничной торговли на 96,5% формировался торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,5% (в сентябре 2019 года – 95,3% и 4,7% соответственно).

По итогам сентября 2020 года индекс потребительских цен к декабрю 2019-го составил 102,9%, в том числе на продовольственные и непродовольственные товары – 103,0%, на услуги – 102,9%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг (он используется для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения) в среднем по Томской области в конце сентября составила 16 266 руб. в расчете на месяц. За месяц этот показатель снизился на 0,2%; с начала года – вырос на 3,5%.

По данным Росстата, в целом по стране в сентябре 2020 года по сравнению с августом индекс потребительских цен составил 99,9%; по сравнению с декабрем 2019-го – 102,9%.

В 27 субъектах РФ наблюдалось снижение уровня потребительских цен на 0,2% и более. В наибольшей степени в Забайкальском крае – на 0,6%; основной причиной стало снижение цен на услуги пассажирского транспорта.

Одновременно в 12 субъектах зафиксирован прирост потребительских цен на 0,2% и более. Больше всего – на 0,7% – они выросли в Кемеровской области в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.