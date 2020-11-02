Погода в Томске и области 2 ноября 2020: снег с дождем, плюсовая температура

Сегодня в Томске и по области прогнозируются осадки и облачная погода. Фото: Из открытых источников

По данным метеорологов, в Томске сегодня сохранится облачная погода с прояснениями. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедные явления. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура днем +1, +3.

На территории региона также будет облачно с прояснениями и небольшие, местами умеренные, осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах гололедные явления. Днем по западу без существенных осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура днем от -2 до +3°С. На дорогах местами гололедица.