В Томске женщина-пассажир погибла на месте в ночной аварии

ФОТО: УМВД РФ по Томской области Фото: из открытых источников

Как сообщила пресс-служба областного УМВД, ночью 1 ноября в Томске водитель «Мерседеса» врезался в опору освещения. В результате женщина-пассажир погибла на месте ДТП, а водитель был госпитализирован.

По предварительным данным, авария произошла 1 ноября около 03:00 на проспекте Мира, 10а, в Томске.

«40-летний водитель, управляя автомобилем Мерседес ML-350, утратил контроль за управлением транспортным средством, в результате чего совершил съезд на правую обочину и наезд на препятствие (опору освещения)», – говорится в сообщении.

В результате ДТП 37-летняя женщина-пассажир иномарки погибла на месте происшествия, водитель госпитализирован.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.