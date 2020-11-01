В Томске женщина-пассажир погибла на месте в ночной аварии

ФОТО: УМВД РФ по Томской области
Фото: из открытых источников
Как сообщила пресс-служба областного УМВД, ночью 1 ноября в Томске водитель «Мерседеса» врезался в опору освещения. В результате женщина-пассажир погибла на месте ДТП, а водитель был госпитализирован.
По предварительным данным, авария произошла 1 ноября около 03:00 на проспекте Мира, 10а, в Томске.
«40-летний водитель, управляя автомобилем Мерседес ML-350, утратил контроль за управлением транспортным средством, в результате чего совершил съезд на правую обочину и наезд на препятствие (опору освещения)», – говорится в сообщении.
В результате ДТП 37-летняя женщина-пассажир иномарки погибла на месте происшествия, водитель госпитализирован.
В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.