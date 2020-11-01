Коронавирус унес жизни еще 2 жителей Томской области

Почти каждый день коронавирус собирает свою печальную жатву в Томской области Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 ноября, стало известно о смерти еще 2 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 125 человек.

– Установлена смерть от коронавирусной инфекции двоих человек из группы риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. Оба пациента страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, также один из них – хронической ишемией головного мозга, второй – сахарным диабетом и ожирением. На фоне коронавируса у обоих развилась дыхательная недостаточность, а у одного также полиорганная недостаточность, у второго – инфекционно-токсический шок, – говорится в сообщении оперштаба.

Таким образом, в Томской области установлено 12 567 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 314.