Коронавирус в Томске: + 196 новых случаев заражения

Заболеваемость коронавирусом в Томской области остается на высоком уровне Фото: из открытых источников

Сегодня, 1 ноября, в Томской области выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 12 567 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 18 665 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 245 пациентов скончались, 10 259 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболел 1 636 781 человек, 28 235 скончались, 1 225 673 выздоровели.