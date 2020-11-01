Томичей приглашают принять участие в международном этнографическом онлайн-диктанте

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Жители Томска с 3 по 8 ноября могут принять участие в пятом международном этнографическом онлайн-диктанте. Попробовать свои силы могут томичи всех возрастов, в том числе сотрудники учреждений культуры, вузов, общеобразовательных организаций, – сообщает пресс-служба мэрии.

С учетом эпидемиологической обстановки этнографический диктант пройдет в онлайн формате. Для участия в диктанте необходимо зайти на официальный сайт мероприятия и выбрать вкладку «Пройти диктант».

Уточняется, что «Большой этнографический диктант» поможет оценить уровень этнографической грамотности населения, окажет содействие национально-культурному развитию народов Российской Федерации, дальнейшему укреплению мира и согласия.

Принять участие в мероприятии могут томичи всех возрастов.

Ранее сообщалось, что впервые этнографический диктант прошел в 2016 году. Он был приурочен ко Дню народного единства. Тогда в нем приняли участие около 90 тысяч человек со всех регионов России, среди которых 570 человек — в Томске.