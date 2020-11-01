Футбольный клуб «Томь» встретится с «Чайкой» на выезде в воскресенье

Футбольный клуб "Томь" встретится в воскресенье с ФК "Чайка" на выезде в Ростовской области Фото: из открытых источников

В воскресенье, 1 ноября, «Томь» сыграет с футбольным клубом «Чайка» на поле противника – в селе Песчанокопское Ростовской области, на стадионе "Центральный" в 21.00 по томскому времени. Игра состоится в рамках 19-го тура среди команд клубов Футбольной национальной лиги «Олимп-ФНЛ» 2020–2021 годов, - сообщается на официальном сайте клуба «Томь».

Ранее сообщалось, что по итогам 18-ти туров сезона ФНЛ 2020/2021 на счету "Томи" числились 12 поражений, четыре ничьих и две победы.

На последнем матче томский клуб встретил ФК "СКА-Хабаровск" на домашнем поле, сыграв 1:2 в пользу хабаровчан.

По данным сайта ФНЛ, в настоящее время "Томь" занимает предпоследнюю, 21-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. Футбольный клуб "Чайка" – на 11 месте.