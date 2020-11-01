На оснащение лабораторий для диагностики COVID-19 Томская область получит 15,7 млн рублей

Средства пойдут на оснащение лабораторий специальным оборудованием для диагностики инфекции. Фото: из открытых источников

На оснащение лабораторий для диагностики COVID-19 Томская область получит 15 млн 715 тыс. руб. в качестве межбюджетного трансферта. Распоряжение о выделении средств регионам премьер-министр Михаил Мишустин подписал 29 октября 2020 года.

Всего из резервного фонда Правительства РФ поддержку получат 84 региона, общая сумма выделяемых средств составит более миллиарда рублей. Деньги предназначены для финансового обеспечения мероприятий по оснащению медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции методами амплификации нуклеиновых кислот.

– Финансирование позволит оснастить лаборатории специальным оборудованием, позволяющим проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики, – говорится в документе.

Добавим, что для своевременного выявления заразившихся в последние две недели все регионы СФО наращивали объемы тестирования. Как сообщает Окружной информационный центр (Новосибирск), в Красноярском крае рост составил 1,7 раза, в Республике Тыва – 1,4 раза, при этом в Томской области – 4%, в Кемеровской – 5%, в Омской – 10%.

– Работа по увеличению проводимых тестов на COVID-19 должна быть продолжена. Своевременное выявление сдержит распространение заболеваемости и снизит количество тяжелых пациентов, – заявил 30 октября полпред президента в СФО Сергей Меняйло на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением коронавируса на территории регионов Сибири.

По данным обладминистрации, на 31 октября охват населения Томской области тестированием составил 371,9 человека на 100 тыс. населения (при необходимых 110 человек на 100 тыс.).