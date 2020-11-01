Погода в Томске 1 ноября 2020: облачно, без осадков

Сегодня синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков до +5. Фото: из открытых источников

По данным региональных метеорологов, сегодня в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -1…+1 °С. Температура днем +2…+4 °С.

По области также облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днем – 17 м/с. Температура ночью -4…+1°С, до -9 °С. Температура днем 0…+5 °С, но может опускаться до -5 °С. На дорогах гололедица.