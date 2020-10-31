Коронавирус унес жизнь еще 4 жителей Томской области

За сутки в Томской области от коронавирусной инфекции скончалось еще 4 жителя. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 31 октября, стало известно о смерти еще жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась в воскресенье на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 123 человек.

«Томская область, 123 человека умерло (в том числе 4 за последние сутки)», - говорится в сообщении.

- Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции 4 человек, - рассказали в оперштабе. Все они входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. В частности, все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, двое – сахарным диабетом, один – бронхиальной астмой и хронической болезнью почек. На фоне заболевания коронавирусом у всех развился респираторный дистресс-синдром, дыхательная и полиорганная недостаточность, у двоих – инфекционно-токсический шок, у одного – тромбоэмболия легочных артерий.