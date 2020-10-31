Коронавирус в Томске: + 191 новый случай заражения

Плюс 191 случай заболевания коронавирусом зафиксировано в регионе за сутки. Фото: Из открытых источников

Сегодня, 31 октября, в Томской области выявлено 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 12371 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 18 140 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 334 пациента скончались, 14854 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 618 116 человек, 27 990 скончались, 1 215 414 выздоровели.