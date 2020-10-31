Томские волонтеры продолжают помогать пожилым и маломобильным жителям

Добровольцы помогают пенсионерам и инвалидам Томска покупать продукты, выполняют и другие поручения. Фото: Из открытых источников

Добровольцы проекта «Мы вместе» помогают купить необходимые продукты и лекарства и доставляют их до двери, находящимся на самоизоляции пенсионерам и инвалидам. Также волонтеры по заявкам помогают вынести мусор и выгулять домашних животных, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего с начала октября добровольными помощниками выполнено более 430 заявок.

Администрация Томска предоставила бесплатный проезд для членов штаба «Мы вместе» на муниципальном электрическом транспорте, а также выделила служебный автомобиль. Штабу помогают и несколько автоволонтеров на личном транспорте. В работе принимают участие студенты вузов, трудящаяся молодежь, старшеклассники и учащиеся системы профессионального образования.

Чтобы вступить в ряды волонтеров, нужно зарегистрироваться по ссылке https://dobro.ru либо прийти в штаб (ул. Карла Маркса, 7, офис 301) с 10 до 19 часов.

Дополнительная информация по телефону 65-70-40 и 991-251.