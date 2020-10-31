Райффайзенбанк продлевает льготную ипотеку под 6,5% до июля 2021 года

Для многих россиян льготная ипотека – это отличная возможность решить свой квартирный вопрос. Фото: Из открытых источников

Райффайзенбанк продлевает прием заявок на ипотечные кредиты по льготной ставке 6,5% до июля 2021 года. Программа распространяется на покупку жилья в новостройке. Льготная процентная ставка сохраняется в течение всего срока действия договора.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита – 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей в других регионах страны.

– Мы рады продлению льготной программы, поскольку для многих людей это отличная возможность быстро и просто решить свой квартирный вопрос и повысить качество жизни, – отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. – Оставить заявку на ипотеку по льготной ставке просто в личном кабинете на raif.ru. Ее рассмотрят в течение дня, и с момента одобрения предложение будет доступно на протяжении трех месяцев.

В большинстве своем заявки на льготную ипотеку клиенты Райффайзенбанка отправляют через различные онлайн-каналы. Личный кабинет ипотечного заемщика Райффайзенбанк интегрирован с порталом Госуслуг. 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически. Авторизация в личном кабинете соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных.

Подробнее об ипотеке с господдержкой – 2020 можно узнать на сайте Райффайзенбанка.

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