Почта России в Томской области: график работы на следующей неделе изменится

В ноябре томичей ждет один выходной на будущей неделе - День народного единства. Фото: Из открытых источников

Празднование Дня народного единства принесет работникам почтовых отделений, как и всем томичам, дополнительный выходной день.

В этом году праздник выпадает на среду, 4 ноября. В первую неделю месяца рабочими будут 2, 3, 5 и 6 ноября.

- День народного единства, 4 ноября, объявлен выходным для всех почтовых отделений Томска и Томской области. Почтальоны не будут доставлять отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия в праздничный день доставят по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда России, - уточнили в пресс-службе обладминистрации.

Добавим, что 3 ноября, отделения почтовой связи закроются на час раньше. С 5 ноября они возобновят работу в обычном режиме.