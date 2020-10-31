Синоптики о I декаде ноября 2020: томичей ждут осадки, ветер, гололедица

В первых числах ноября погода обещает быть теплее нормы. Фото: Из открытых источников

Гидрометцентр озвучил прогноз погоды на первую декаду ноября. Так, среднедекадная температура ожидается от -2 до -7°С, что выше нормы на 3-4 градуса. Ожидаются колебания температурных значений ночью от -3…+2 до -6…-11, днем от 0 +5 до -2, -7°С.

Специалисты уточнили, что осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега различной интенсивности, порывистый ветер предполагаются в большинстве дней декады, местами будут наблюдаться гололедные явления.