В Томской области кураторы случая спасли от распада не слишком благополучные семьи для 1072 детей

Кураторы случая спешат на помощь трудным семьям региона Фото: из открытых источников

С начала 2020 года специалисты – кураторы случая помогли сохранить кровную семью для 1072 детей из 471 семьи, сообщает портал администрации Томской области.

Кураторы случая сопровождают семьи с детьми, в которых есть факты нарушения прав ребенка и риск социального сиротства. Специалисты помогают родителям преодолеть трудности, чтобы по максимуму защитить детей. Работа с каждой семьей ведется по индивидуальному плану.

Как сообщила начальник департамента по вопросам семьи и детей Томской области Маргарита Шапарева, почти в 80% случаев после проделанной работы, ситуация в семьях улучшается и дети остаются под одной крышей с кровными родителями.

В период пандемии и ограничений из-за коронавируса кураторы сопровождают семьи в дистанционном формате, а при необходимости посещают их на дому с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

По телефону «горячей линии» департамента по вопросам семьи и детей Томской (3822) 713-985 принимаются сигналы о случаях, когда дети подвергаются жестокому или пренебрежительному отношению в семье и им нужна защита специалистов. Сообщить о подобных случаях также можно в отделы опеки и попечительства или по единому детскому телефону доверия 8-800-2000-122.