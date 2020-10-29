До конца года в Томск из столицы на работу приедут 40 современных троллейбусов

Столица дарит поработавший на улицах Москвы электротранспорт регионам страны Фото: из открытых источников

Подвижной состав томского ТТУ пополнят 40 троллейбусов. Об этом накануне рассказал заместитель мэра – начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев.

На сегодняшний день на линии ежедневно работает порядка 80 единиц электротранспорта, в том числе 50 троллейбусов. Обновление подвижного состава ТТУ за счет 40 современных троллейбусов существенно скажется на сокращении интервалов движения и повышении качества пассажироперевозок, сообщает сайт мэрии Томска.

По словам Владимира Брюханцева, департамент недвижимости Москвы уже подписал акт о передаче в собственность муниципалитета Томска 40 троллейбусов 2007-2012 года выпуска. В ноябре начнутся отправки первых машин. Их перевозка будет организована траловой техникой.

Всего в Томск до конца года прибудут 40 троллейбусов, в том числе, 12 Тролза-5265, 11 БКМ-321 и 17 СВАРЗ-МАЗ-6235. Это полностью закроет потребности предприятия в обновлении подвижного состава. На сегодняшний день основной объем троллейбусного парка Томска составляет техника со сроком эксплуатации 14-15 лет

– Уже несколько лет мы, по примеру многих регионов, сотрудничаем со столичным муниципалитетом в плане бесплатной передачи нам электротранспорта, который планово заменяется в Москве раз в 5-7 лет. В 2016-м году Томску впервые были безвозмездно переданы пять трамвайных вагонов. После прохождения диагностики, косметического и профилактического ремонта они вышли на линию и бесперебойно работают на городских маршрутах. В конце 2019 года мы получили еще 10 трамваев. Сейчас ожидаем большую поставку троллейбусов. Это позволяет нам экономить бюджетные средства и при этом обновлять подвижной состав, – пояснил Брюханцев.