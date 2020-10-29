Бюллетень по COVID: сегодня более 200 томских медработников находятся на больничном

Вице-губернатор: из-за массовой заболеваемости коронавирусом образовался дефицит медработников. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день 217 врачей, медсестер и работников младшего медперсонала, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, находятся на больничном. Об этом сообщил в четверг, 29 октября, вице-губернатор по социальной политике, замглавы оперштаба Иван Деев на собрании Законодательной Думы Томской области.

С начала пандемии в регионе COVID-19 был диагностирован почти у 537 медицинских работников. По данным на 27 октября, при выполнении служебных обязанностей от коронавируса скончался один медработник.

В связи с массовой заболеваемостью в медучреждениях области продолжает сохраняться дефицит сотрудников, подчеркнул замгубернатора: «Вопросы, которые сегодня звучат, больше упираются не в стены, не в автомобили, не в наличие какого-либо оборудования, а в кадры. Количество людей, которые могут работать на «скорой», в кабинетах неотложной помощи, которые обслуживают работу регистратур, других центров в наших поликлиниках и стационарах, в дефиците».

Именно поэтому на станцию скорой помощи и в ковидные госпитали на работу устраивают студентов и ординаторов СибГМУ. По словам И. Деева, из их числа Томская область сформировала резерв, в котором сейчас насчитывается 187 человек.

Кроме того, в регионе до 22 часов продлена работа кабинетов неотложной помощи. «Стараемся сотрудников разгружать, добавляя молодежь на взятие смывов, на ту работу, которую они могут выполнить», – пояснил замгубернатора.