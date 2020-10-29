Томскому общепиту компенсируют расходы на доставку еды

Более 50 ресторанов Томска получат компенсации за доставку еды. Фото: из открытых источников

Заведениям общественного питания Томска, помимо затрат ЖКХ, компенсируют услуги сервисов заказа еды, за счет средств областного бюджета. Помощь получат более 50 ресторанов, - сообщает пресс-служба региона.

- Томские заведения общепита пережили непростое время первой волны пандемии. Многие компании перешли на доставку продукции своим потребителям, и власть готова поддержать предприятия, использующие новые форматы работы, - сказал заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Согласно сообщению, одно из важных условий предоставления меры поддержки - размер комиссии агрегатора, услугами которого пользуется заведение: она не должна быть свыше 20 процентов.

- Чаще всего томские заведения общепита пользуются федеральными сервисами - «Яндекс. Еда» и Delivery Club. Комиссия агрегатора составляет 20-30 процентов от суммы заказа, - комментирует Александр Турлов, исполняющий обязанности начальника департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области.

Так, предприятиям общественного питания планируется возместить затраты на агрегаторах за апрель-август за счет средств областного бюджета. Заведению субсидируют не более 50 процентов расходов на такие сервисы, при этом сумма компенсации не должна превышать 100 тысяч рублей.

По предварительным подсчетам, воспользоваться компенсацией смогут более 50 ресторанов и субъектов малого и среднего бизнеса. На эти цели в бюджете региона выделят около 5 млн рублей.

Подать заявку на получение этой меры поддержки вскоре можно будет на Цифровой платформе развития Томской области.