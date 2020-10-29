Томская область выделила 7 млн рублей на льготы за проезд школьников и студентов

Более 3,5 тыс обучающихся получили льготы на проезд в Томске в 2020 году Фото: из открытых источников

В 2020 году областной бюджет Томской области направил 6,9 млн рублей на предоставление льгот за проезд школьников и студентов. Постоянными льготами на проезд к месту учебы в регионе воспользовались 3 664 обучающихся, - сообщает администрация региона.

«Льготы на проезд предоставляются в виде ежемесячных выплат детям – сиротам, семьям, потерявшим кормильца, и малоимущим многодетным семьям», - уточняет Марина Киняйкина, начальник департамента социальной защиты населения Томской области.

Согласно сообщению, денежная помощь распределяется следующим образом: если расстояние между домом и местом учебы меньше 50 километров, транспортные расходы студенту-очнику компенсируют полностью за две поездки в месяц. За поездки от 50 километров студент получит 50-процентную компенсацию дважды в год. Если в поселке или городе только воздушное сообщение, то компенсация половины стоимости положена и за авиабилет.

Для назначения льготы на проезд школьников нужно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства, студентам — в центр соцподдержки по месту нахождения образовательной организации. Прием проводится по предварительной записи.