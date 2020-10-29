Депутат Собканюк: предприятия Томской области должны помочь медикам в борьбе с пандемией

Медики сами определят, в чем ощущается острая нехватка в томских больницах. Фото: из открытых источников

Сегодня на 52-м собрании Законодательной Думы Томской области депутат Екатерина Собканюк выступила с заявлением, в котором призвала производственников оказать материальную поддержку учреждениям здравоохранения в борьбе с пандемией.

– Скорость и масштабы распространения осенней волны коронавирусной инфекции для многих из нас стали неожиданностью. Все чаще мы слышим, что диагноз COVID-19 подтвержден у кого-то из наших родственников или друзей, знакомых или коллег, – в частности, сказала Е. Собканюк. – Весной не было такого ясного и очевидного понимания, что опасность рядом с каждым из нас. А сейчас мы гораздо острее чувствуем и осознаем, что и противостоять угрозе можем только общими усилиями.

Депутат подчеркнула, что в несравненно более тяжелых условиях, чем весной, оказались наши медики. «Мы с коллегами по фракции, руководители промышленных и производственных предприятий, посоветовались с врачами и предлагаем следующее. Врачи определили потребность того, в чем острая нехватка. На данный момент это расходные материалы для лечения и ухода за тяжелобольными, ряд медоборудования, оргтехника. Наши компании готовы закупить все необходимое и передать напрямую в больницы и госпитали. Предприятия также готовы предоставить в распоряжение клиник автомобили для транспортировки медицинских бригад и пациентов», – заявила она.

Включиться в эту работу депутат предложила руководителям и собственникам предприятий, которые живут и работают в Томской области. Для взаимодействия между производственниками и медиками предложено открыть координационный центр на площадке регионального отделения партии «Единая Россия».